Miles de partículas solares impactaron la Tierra por tormenta geomagnética

El pasado 7 y 8 de agosto se presentó un evento astronómico que impactó la Tierra. Lo anterior, sucedió debido a una tormenta geomagnética en la que millones de partículas solares terminaron en el planeta y a la que se le denominó como Steve. Los científicos lograron apreciar por casi una hora como estas partículas dividieron el cielo.

Pese a los grandes avances de la ciencia en la astronomía, por ahora no hay explicación sobre este fenómeno. Por otra parte, algunos de los testigos de este evento astronómico aclararon que Steve se caracterizó por ser una línea morada sobre el cielo y un par de "manchas" verdes, estas últimas desaparecieron rápidamente.

Es preciso mencionar que para el año 2017 se registró un evento astronómico parecido. No obstante, para ese momento los académicos no sabían de qué se trataba. De igual forma, investigaciones recientes han afirmado que este fenómeno podría estar conformado por gas cósmico y que, pese a su parecido, no tiene nada que ver con una aurora boreal.