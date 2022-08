¿En qué lugares de Colombia se han visto humanoides? /

El periodista Juan Jesús Vallejo del programa Noche de Misterio narró una de las experiencias más impactantes por las que ha pasado. En uno de sus programas afirmó que luego de visitar Colombia y entrevistar varias personas evidenció que en el país se han visto humanoides.

Pero, ¿qué es un humanoide? La ciencia ha aclarado que son seres no humanos con características humanas, es decir, son seres muy parecidos a los humanos. Por otra parte, este término se comenzó a usar en 1870.

Una de las preocupaciones de los seres humanos es encontrar seres que puedan amenazar la vida humana o que pongan en peligro la vida como la conocemos. Muchas teorias y personas han estudiado por años e indagado para determinar sobre la posibilidad de que ocurra lo anterior. No obstante, aún hay muchos misterior por resolver.

Ahora bien, se ha hablado de que en el mundo se han observado seres parecidos a los humanos, e, incluso, se ha indicado que pueden ser mucho más inteligentes que la especie humana. Pero muchas de estas cosas son solo teorias.

Sobre este tema, al periodista de Noche de Misterio le llamó la atención una historia en Colombia sobre unos seres que generaban curiosidad a la ciudadanía. Justo por esto decidió recurrir al lugar para averiguar qué ocurría.

Vallejo comentó que le generaba curiosidad que durante diciembre del año 2012 en Guasimal, Zarzal, Valle del Cauca, Colombia, varias personas decían que vieron humanoides. De acuerdo al relato de los testigos, un día en una finca de esta zona del país aparece un ser de unos dos metros con un traje negro. Este dio un par de saltos gigantes y cayó sobre una piscina.

El hecho asustó tanto a la población que decidieron correr. Sin embargo, estos seres comenzaron a aparecer con frecuencia durante varias semanas. Vallejo indicó en el programa que William Chávez también visitó el lugar y vio a estos seres.

Este suceso relacionado con humanoides se hizo tan conocido en esa época que es catalogado como uno de los más conocidos de la última década. Asimismo, cuando sucedió un hombre de la zona sacó una escopeta y le disparó a estos seres, pero no ocurrió nada. Por otra parte, de acuerdo a los testigos, estos seres no dejaban rastro cada vez que se movilizaban, es decir, no dejaban huellas, lo cual llamaba más la atención, puesto que parecian humanos.

Un año más tarde, en 2013, estos seres volvieron a aparecer, pero en otra finca. En ese momento se comunicaron con una señora indicandole que debía salir de su hogar, pese a que ella no deseaba hacerlo.