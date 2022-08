“Iglesias nunca han tributado y no van a tributar”: MinHacienda descarta impuesto

Previo a una reunión con los congresistas de la Comisión Tercera de Cámara, el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo descartó que en la Reforma Tributaria se vayan a incluir impuestos a las iglesias, pese a que así se lo propuso la presidenta de la comisión, cercana al presidente Gustavo Petro, Katherine Miranda.

“Las iglesias nunca han tributado y no van a tributar. Eso no es un problema”, indicó el jefe de la cartera de Hacienda, descartando la inclusión de estos eventuales impuestos a los centros religiosos.

Sin embargo, el ministro anticipó que podrían presentarse cambios al texto que fue radicado ante el legislativo. “Este es un proceso que comienza; todas las reformas tributarias tienen debate y esta no será la excepción. Pero nosotros creemos que lo que proponemos, a pesar de que habrá ajustes, es una propuesta justa”.

Consideró Ocampo que esta es “la Reforma Tributaria más redistribuirle de la historia. Estamos hablando de capturar los más altos ingresos, para que contribuyan al desarrollo social de Colombia. Es por su propio bien”.

De hecho, el funcionario anticipó ya un cambio al texto radicado, y es el tema de los impuestos a las industrias de cine. “Ese pudo haber sido un error y lo corregiremos, porque no estaba en la agenda de las cosas que queríamos modificar”.

Ante las recientes críticas a propuestas de impuesto a alimentos ultraprocesados y paquetes, Ocampo dijo estar abierto a escucharlas, pero pidió que no se queden solo en reclamos. “Propónganme también qué podemos poner que también nos genere ingresos. Quienes pidan que no hagamos algunas cosas, que por favor nos propongan qué hacer para aumentar los ingresos, porque sí no podemos bajar de los $25 billones”.

El ministro posteriormente presentó la reforma, explicada, a los representantes de la Comisión Tercera. Se espera que haya más encuentros, reuniones y foros con otros sectores políticos, sociales y empresariales.