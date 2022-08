¿Son los ovnis una amenaza para la Tierra? /

Personas al rededor del mundo han señalado que han visto ovnis e, incluso, algunos han llegado a afirmar que han sido víctimas de abducciones. Sin embargo, es aquí en donde la humanidad ha decidido cuestionarse por años: ¿qué tan cierto es que haya vida en otros planetas?, y ¿qué tanto riesgo corremos en caso de que existan alienigenas?

Con esta inquietud, la humanidad ha promovido investigaciones y ha destinado grandes cantidades de dinero para determinar si la vida como la conocemos podría correr riesgo por seres de otros planetas.

Recientemente, el Pentágono desclasificó más de 1.000 documentos sobre ovnis. Sin embargo, lo novedoso de estos documentos es que es información centrada en hechos donde seres vivos han pasado por lo que parece ser agresiones de ovnis. Asimismo, en estos se encuentran historias de personas que han quedado con quemaduras o con diferentes afecciones físicas por estar cerca de estas naves o por casos de abducciones.

Desde el año 2017 todo lo que sabíamos del fenómeno ovni cambió, esto se debe a que comenzaron las diferentes filtraciones del Pentágono, de la entidad norteamericana que maneja información de este tipo. En diciembre de ese año se filtraron vídeos de pilotos y militares que han estado detrás de objetos volantes no identificados, ovnis. Asimismo, salieron a la luz documentos confidenciales sobre cómo las personas que han tenido contacto con ovnis han tenido secuelas tales como fiebre, dolor de cabeza, sudoración en las manos, caída del cabello o rinitis.

Sobre las secuelas el Pentágono en sus informes ha mencionado que estarían muy posiblemente relacionadas con el sistema de propulsión de estos objetos voladores no identificados. Sin embargo, por el momento no hay pruebas de que estas naves tengan un sistema del que salgan gases que puedan afectar a la sociedad.

En esos informes del Pentágono se ha evidenciado que hay 129 casos de abducciones, es decir, 129 personas cuya libertad ha sido violada y vulnerada por los integrantes de estas naves de origen desconocido. Ante la preocupación de que estos seres existan y que sea cierto lo que estas personas mencionan, militares han decidido arriesgar sus vidas para investigar este tema.

Ovnis: ¿una amenaza o realmente sus intenciones son pacíficas en caso de que existan?

Pese a que muchas personas en el mundo afirman haber tenido contacto con extraterrestres u ovnis y que terminaron con muchas secuelas, aún la especie humana cuestiona la posibilidad de que este tema sea cierto. No obstante, con los informes del Pentágono se abre una puerta más grande, en donde se puede llegar a pensar que estos seres existen.

Por otro lado, cada vez hay más teorías y el acceso y distribución de la información de hoy en día ha permitido que más personas sean conocedoras sobre este tema e investiguen. No obstante, por el momento lo que señalan expertos es que, aunque no se sepa a ciencia cierta si estos seres existen y nos harán daño o no, lo que si se puede hacer es prepararnos como especie para evitar que algo malo nos ocurra.