Nelson Abadía: La empresa está en mora de patrocinar el fútbol femenino

Nelson Abadía, director técnico de la Selección Colombia femenina, dialogó con el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, donde se refirió a la actualidad de su equipo, luego de clasificar al Mundial de Australia y Nueva Zelanda y los Juegos Olímpicos de París. El estratega pidió más apoyo para el fútbol femenino a la empresa privada y contó como será la preparación para los próximos torneos.

De lo hecho en la Copa América

"Nosotros sabíamos de lo que se había trabajado y se había logrado con la Selección. No solamente con esta, sino con las otras dos categorías que habían clasificado a los Mundiales. De antemano ya teníamos claro qué propósitos teníamos, del crecimiento del fútbol colombiano, no solamente ahora en este torneo, sino en lo que se ha venido creciendo a través de los últimos torneos. El hecho que esta misma Selección ganó la medalla de oro en los Panamericanos, estos logros de tener un muy buen torneo y el posicionamiento que está teniendo el fútbol femenino colombiano en el contexto sudamericano y en el contexto mundial".

Preparación para el Mundial

"Tenemos claro de que las fechas FIFA nos dan esa posibilidad de reunir nuevamente toda la Selección y como lo hicimos previo al torneo de la Copa América, el tener todas las fechas FIFA en actuación de nuestras jugadoras es muy provechoso. Tuvimos 14 partidos previos a la Copa América y ahora aspiramos tener una gran cantidad de partidos, de fogueos y las jugadoras que no están en competencia, procurar tenerlas activas con microciclos de trabajo".

¿Se demoró en los cambios?

"Esa es la pregunta reiterativa siempre, después de cada partido se habla de los cambios. Esa pregunta no me la hacen a mí sino a todos los técnicos en el mundo. Porque a veces los cambios se dan o no se dan, por qué al tiempo, a veces el jugador reacciona en ese mismo accionar del partido. Esa es una pregunta reiterada que siempre se hace. Nadie más que los técnicos conocen a sus jugadores y más ahora con ese instrumento del GPS que te da el momento exacto del cansancio del jugador. Los primeros 10 minutos del segundo tiempo Brasil trató de absorber a Colombia, pero Colombia reaccionó y terminó sometiendo a Brasil al juego que nosotros queríamos y eso dice mucho de la personalidad y el carácter de nuestra selección".

¿Cuándo comienzan los microciclos?

"Los microciclos comienzan a partir de la segunda quincena de agosto. Vamos a darle descanso y muchas de ellas van a sus clubes a comienzo de pretemporada y algunas otras van a Libertadores, esa competición también es favorable para lo que queremos de aquí al Mundial y a los Olímpicos".

Rivales de los próximos amistosos

"Estamos en la mira de tener preparación con equipos mundialistas, ya así de conversación informal, cuando ya le mandé los correos a Federación. Se ha hablado de partidos en Europa y partidos con selecciones que vayan al Mundial, que son las que nos van a exigir".

Un mensaje a la empresa privada

"Estoy convencido de que el fútbol femenino con nuestra Selección y nuestras Selecciones que van al Mundial han dado una muestra de todo el talento, de toda la capacidad que tiene nuestras futbolistas y que la empresa está en mora de estar siendo sponsors de los equipos, ya se sabe que va a haber buena publicidad y más los medios que están promocionando tanto el fútbol femenino".