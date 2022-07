Pico y placa hoy sábado 30 de julio en Bogotá

El pico y placa es una medida que restringe la circulación de ciertos vehículos en determinados días, teniendo en cuenta el tipo de vehículo y la terminación de la placa.

El pico y placa tiene como objetivo reducir la movilidad de ciertos vehículos, para mejorar el tráfico en la ciudad y la huella ambiental. Conozca cuáles son las medidas para hoy y si su vehículo está libre de esta restricción.

Según el tipo de vehículo y la terminación de la placa, el pico y placa para este sábado 30 de julio aplica para :

Transporte Público Colectivo: No Aplica.

Taxis: 3 y 4.

Servicio de Transporte Especial: 3 y 4.

Particulares: No Aplica.

Motos: No Aplica.

Carga peso máx. superior a 8.500kg: No aplica.

Carga peso máx. superior a 3.500kg: Todos.

Carga más de 20 años de edad: 1,3,5,7 y 9.

Comienza a las 5:30 a.m. para taxis y transporte especial y a las 6:00 a.m para particulares y finaliza a las 9:00 p.m. Para los vehículos de carga existen dos horarios uno en la mañana de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y otro en la tarde de las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad Los vehículos libres de esta medida son todos aquellos que hagan parte de:

1. Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes

2. Caravana presidencial

3. Vehículos de servicio diplomático o consular

4. Carrozas fúnebres

5. Vehículos de organismos de seguridad del Estado

6. Vehículos de emergencia

7. Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad

8. Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios

9. Vehículos destinados al control de tráfico y grúas

10. Vehículos de control de emisiones y vertimientos

11. Motocicletas

12. Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección

13. Vehículos de medios de comunicación

14. Vehículos de autoridades judiciales

15. Vehículos de transporte escolar propiedad de instituciones educativa

16. Vehículos tipo automóvil, campero o camioneta destinados a la enseñanza automovilística