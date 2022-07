Daniel Galán entrará al Top 100 del Ranking ATP por primera vez

El santandereano Daniel Galán logrará este lunes uno de los mayores reconocimientos en su carrera deportiva, cuando figure por primera vez entre los 100 mejoes tenistas del mundo.

Según informó la Federación Colombiana de tenis, Galán estarán entre los 100 primeros del Ranking de la ATP desde este 25 de julio, posición que no alcanzaba ningún colombiano desde Santiago Giraldo desde el 30 de julio de 2017.

Galán figurará en la casilla 100 o 99, siendo el octavo tenista colombiano que lograr figurar en dicho Top en la rama sencilla masculina (Datos Fabian Valeth).

La actuación del santandereano en el reciente ATP 500 de Hamburgo, Alemania, dio los puntos necesarios para que el colombiano logrará este ascenso en su escalafón. Daniel Galán avanzó hasta octavos de final en territorio alemán.

Daniel Galán ha tenido destacadas actuaciones con Colombia en la Copa Davis; en Grand Slam sus dos mejores participaciones han sido hasta tercera ronda de Roland Garros, en el 2020, y la edición de Wimbledon de este año; no obstante, este último no le aportó para el escalafón mundial, dado que el torneo londinense no otorgaba puntos en esta edición por la ausencia de tenistas rusos y bielorrusos.