Apagón mundial de internet: Tormenta Solar puede dejarnos fuera de línea

Las tormentas solares, también conocidas como tormentas geomagnéticas, son fenómenos que se producen cuando vientos solares de gran intensidad que pueden llegar a ocasionar efectos negativos en la magnetosfera terrestre.

Esta capa de la Tierra (magnetósfera) es la encargada de protegerla de los rayos del sol (radiación) es gracias a ella que existe la vida humana en el planeta, pues la radiación solar directa podría calentar la tierra e impedir que existiesen personas sobre ella. Sin embargo las tormentas solares, que se producen por intensos vientos solares, presentan cargas eléctricas que tienen cierto impacto en las ondas electromagnéticas que emiten las señales de televisión, redes móviles, internet, radio, entre otras.

Estos impactos pueden ir desde alteraciones en la red de comunicaciones, hasta caídas que las dejen completamente fuera de servicio. Estas pueden tardar horas o incluso días. Las alarmas de una posible Tormenta Solar que haga caer la red de internet se dieron luego de que en agosto de 2021 la NASA reporta un 'Tsunami Solar' cuyos efectos podrían impactar la Tierra en tres años posteriores. El 16 de julio de 2022, la experta de la NASA, Tamitha Skov advirtió sobre las posibles erupciones solares que alcanzarían la tierra para este 21 de julio y que podrían desencadenar la alteración en la señal de internet.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU