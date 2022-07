David Gaudu revela la venganza que tuvo con Nairo Quintana en la etapa 17

La lucha por el cuarto cajón del Tour de Francia se apretó luego de que David Gaudu (Groupama TDJ) le recortara diferencia a Nairo Quintana en la etapa 17, que tuvo como ganador a Tadej Pogacar. Ahora el francés se ubica a sólo cuatro segundos del ciclista boyacense.

Al término de la fracción el pedalista de 25 años reveló que tuvo venganza con el colombiano, luego de que este no le hiciera un relevo en un momento de la carrera y lo sobrepasó.

Le puede interesar:

"Quintana no me ha pasado al relevo y al final ha decidido atacarme. El director me gritaba que le mordiera. He visto que arrancaba desde muy lejos y me he dicho: por amor propio le voy a pillar y le voy a pasar. Ha sido una justa venganza", dijo Gaudu, quien cruzó la meta con cinco segundos de diferencia respecto al boyacense.

La etapa de este jueves será casi que definitiva, ya que es la última de montaña del Tour, ideal para que Quintana pueda atacar y optar por llegar a la tercera plaza de la clasificación, que ocupa Geraint Thomas.

Luego llegará una fracción llana, la contrarreloj del sábado y el paseo triunfal en París el domingo, en la que, salvo una caída o una afección, el danés Jonas Vingegaard se perfila como el vencedor.