Epidemiólogo de la Casa Blanca planea retirarse antes de que Biden finalice mandato

El epidemiólogo de la Casa Blanca, el doctor Antony Fauci, anunció que planea retirarse al finalizar el mandato del presidente Biden en 2025. Fauci, se desempeña como principal asesor médico de Biden y está como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas durante décadas.

Aseguró que "obviamente, no puedo seguir para siempre. Quiero hacer otras cosas en mi carrera, aunque tengo una edad bastante avanzada. Tengo la energía y la pasión para seguir queriendo dedicarme a otros aspectos de mi vida, de mi carrera profesional y lo haré en algún momento. No estoy exactamente seguro de cuándo, pero no me veo en este trabajo hasta el punto en que no pueda hacer nada más después de eso", dijo Fauci a CNN.

Este anuncio se hace cuando los casos por Covid-19 aumentan en los Estados Unidos y la nueva subvariante BA5 domina los contagios en el país. Sin embargo, las autoridades sanitarias afirman que la nueva ola de contagios no es para alarmarse.

Desde finales de mayo los contagios han aumentado en 40 estados del país particularmente en la costa oeste y en el Sur de Estados Unidos. Las hospitalizaciones han incrementado en un 20 por ciento en las últimas dos semanas, esto es casi 40.000 estadounidenses contagiados que ingresan a centros médicos por día.

La escasez de datos sobre esta enfermedad complica la comprensión del país de esta ola de contagios con la nueva subvariante BA5 que posiblemente representa dos tercios de los nuevos contagios.Cabe resaltar que hay poca información precisa sobre la cantidad de infecciones reales en los Estados Unidos, porque los sitios públicos de pruebas han cerrado. Sin embargo, las autoridades sanitarias aseguran que con este aumento de contagios hay que estar prevenidos, pero no alarmados.