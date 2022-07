Los avances del Gobierno en tránsito y transporte a través de la tecnología

Un Plan maestro para mejorar la movilidad de los colombianos

La incorporación, uso, apropiación y desarrollo de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el tránsito y el transporte (SIT) o ITS (Intelligent Transport Systems) es una de las apuestas para ayudar al desarrollo de la movilidad.

Los ITS se refieren al conjunto de tecnologías de hardware, software y comunicaciones que apoyan los servicios para los ciudadanos en ámbitos de la infraestructura, tránsito y transporte, los cuales, ayudan a fortalecer los procesos de efectividad de la cadena logística del país, mitigan el impacto ambiental y salvaguardan la vida humana.

¿Qué busca el proyecto PMN ITS?

Según el Ministerio de Transporte, ITS o SIT es una herramienta que ayuda a la recolección de información que se presenta a lo largo de la infraestructura nacional para que, con su divulgación hacia la ciudadanía, se logre minimizar el tiempo de viaje de personas y mercancías, se garantice la seguridad en el viaje a lo largo de las carreteras nacionales o las de ámbito urbano.

Por tal motivo, el proyecto PMN ITS de dicho Ministerio, busca justamente el establecimiento de lineamientos con el objetivo de promover los proyectos de Sistemas Inteligentes para la Infraestructura, el tránsito y transporte en Colombia, mejorando así las condiciones del tráfico por medio de servicios ITS que apunten hacia la reducción de accidentes y de la congestión, a mejorar la movilidad de país y sus ciudades.

Con el presente proyecto, se busca acoplar el desarrollo continuo que experimenta el país en tecnología aplicada al transporte a lo largo del territorio nacional y por tal, se generaron dos documentos: el Plan Maestro Nacional ITS o SIT y el estudio de factibilidad para para la implementación de la prueba piloto SINITT (Sistema Inteligente Nacional para la infraestructura, el tránsito y el transporte). Ambos elementos esenciales que marcan y marcarán el despliegue de los servicios ITS en Colombia de forma estandarizada a nivel nacional.

El objetivo es comenzar con la implementación de los servicios ITS o SIT priorizados a nivel nacional a diez (10) años, de la siguiente manera:

•Transporte Publico (Servicios de gestión de operación)

•Transporte Publico (Servicios de provisión de Información)

•Servicios de control de señalización en tiempo real

•Servicios de recaudo electrónico vehicular de transporte público

•Servicios de apoyo a la gestión de transporte de carga

•Servicios de información al viajero (PRE-TRIP)

•Servicios de Información en ruta al viajero (On-Trip)

•Servicios de violación de normas de tránsito (aplicabilidad de la Ley)

•Servicios de Gestión de incidentes de tránsito

•Servicios de Recaudo Electrónico Vehicular (Peajes)

Sistema inteligente nacional para la infraestructura, el tránsito y el transporte (Sinitt)

Luego del análisis de ITS que realizó el Ministerio de Transporte en concordancia con los esquemas arquitecturales y servicios ITS de otras latitudes, se evidenció la importancia del despliegue de un sistema nacional de ITS que pueda apalancar los procesos de co-creación de políticas públicas para que las autoridades a nivel nacional o incluso fronterizo, puedan tomar de decisiones basadas en datos que beneficien el bienestar de la población desde el ámbito de la infraestructura, el tránsito y transporte y cómo, mediante este sistema esto pueda articularse al escenario de ciudades y territorios inteligentes en el país.

Por lo anterior, el Ministerio de Transporte le apostó a un Sistema Inteligente Nacional para la Infraestructura, Tránsito y Transporte (SINITT) con el objetivo de garantizar un desarrollo organizado y estructurado de los diversos ITS que se desplegarán en el país.

En la actualidad, el Ministerio de Transporte desarrollo la primera fase del SINITT, donde se potencia y articula mediante estándares internacionales la estructura del diseño e implementación del software, hardware, arquitectura, del SINITT en aras de que pueda generar esa interoperabilidad a nivel nacional. Esta fase busca el intercambio inicial de datos con los sistemas de información al interior de la Entidad y actores del sector, tales como las secretarias de movilidad de Medellín y Bogotá.

Sobre los peajes

Uno de los servicios ITS más desplegado a nivel mundial tiene que ver con la recolección de las tasas de peajes por medios electrónicos. Este servicio ITS permite generar mayor fluidez y resolver en parte los problemas de congestión que se suelen presentar en estos emplazamientos de tráfico y así, ayudar a los usuarios a mejorar su planeación de viaje, de hecho, no hay necesidad de contar con dinero en efectivo para este fin dado que la transacción es electrónica.

No obstante, dada la complejidad que se suscita en este servicio ITS es imprescindible alcanzar el termino interoperabilidad ya que muchos actores estratégicos pueden estar involucrados y es necesario articular un esquema común que permita que todo esto sea transparente para el usuario.

Por tal razón, el Ministerio de Transporte articula este servicio ITS en su plan nacional de ITS como un servicio de importancia estratégica y nacional que afianzará todos los esquemas logísticos.

¿Qué es COLPASS?

Colpass es la marca creada por el Ministerio de Transporte bajo la cual se integran todos los actores habilitados para ejercer el recaudo electrónico interoperable en los peajes del país.

Es decir que los vehículos de transporte de carga o pasajeros, de servicio público, particulares, entre otros, pueden contar con una etiqueta electrónica que se instala en los vidrios delanteros de los vehículos, o también llamado dispositivo TAG, y avalado por Colpass, para pasar por los peajes habilitados por el sistema y pagar electrónicamente la tasa, sin incurrir en gastos adicionales.

Se cuenta con 12 peajes habilitados: Mondoñedo, Ramal Soacha, La Tebaida, Siberia, Caiquero, y Bicentenario, en Cundinamarca, Galapa y Juan Mina, en Atlántico, Copacabana y Las Palmas en Antioquia. Y los peajes del Túnel de la Línea en Quindío y Tolima. Cabe destacar que quienes deseen seguir pagando la tarifa de peaje en efectivo en estas estaciones, lo pueden hacer sin ningún inconveniente.

Digitalización de trámites

Bajo toda la estrategia anteriormente mencionada, el Ministerio de Transporte ha desarrollado acciones que permiten simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos para la disminución de tiempos y mejora de calidad de prestación de servicios como entidad hacia los usuarios y actores del sector transporte. Algunos servicios disponibles en línea son: Certificado histórico de licencias de conducción, Certificado histórico de vehículos, expedición, renovación y duplicado de la licencia para tripulantes del sistema férreo, expedición de la certificación de instructor en conducción por primera vez por renovación y recategorización, expedición o renovación de licencia o permiso para tripulantes de embarcaciones fluviales y fichas Técnicas de Homologación carga / pasajeros y mixto, y g) Normalización - Marcación Vehicular.

RUNT 2.0

Entre los nuevos elementos a destacar, está el contenedor de servicios estratégicos (CSE) que seguramente potenciara la forma en como el Ministerio de Transporte puede apalancar servicios derivados desde la información de cada uno de los registros del RUNT y el cual puede incluso conectarse al SINITT para alinear todos los elementos.

Cabe resaltar qué a través del RUNT está la calidad de los datos, la analítica de información, los servicios hacia el usuario y los esquemas de seguridad que se manejaran para este sistema nacional de relevancia.

Finalmente, cabe destacar que para este proceso se presentaron 8 ofertas de grandes empresas y consorcios y actualmente, el Ministerio de Transporte está en la línea de evaluación técnica legal y financiera para que se continúe con la prestación de servicios para todos los ciudadanos.

Integración con otras naciones latinoamericanas

En aras de generar integración e interoperabilidad internacional con transporte público de carga fronterizo, el Ministerio de Transporte lideró, realizó, y apoyó a los países de Perú, Bolivia y Ecuador para que el tránsito de camiones de Colombia, así como los que hacen parte de los demás países descritos, sea viable y así mismo poder conocer y determinar, por parte de las autoridades fronterizas, qué productos entran y salen de cada país, teniendo impacto en el tránsito de mercancías y cómo las agencias de aduanas pueden determinar los bienes y servicios que se intercambian entre los países.