Nairo Quintana: "Esperamos que este haya sido mi mal día"

Nairo Quintana pagó este jueves en la etapa 12 del Tour de Francia el esfuerzo hecho el día anterior en la fracción en la que llegó en la segunda casilla. El boyacense perdió minutos y ahora se ubica en la sexta casilla a 3'58'.

Al término de la jornada, el pedalista del Arkéa-Samsic, que llegó a la meta a 4 minutos y 44 segundos del vencedor Thomas Pidcock, destacó que quedó con una buena sensación, aunque el desgaste fue notorio.

"He luchado hasta el final. La verdad es que me han sacado de punto, la sensación es buena pero finalmente tienen un punto más, un ritmo más y, a pesar de toda la montaña que tuvimos hoy, la ubicación y algunas veces lo solo que me tocó... eso va a haciendo desgaste", resaltó al respecto.

"Creo que al final se paga, hice lo máximo, el máximo esfuerzo, levanté un poquito el pie cuando me sacaron de punto y luego vine a mi ritmo. La verdad que supe defenderme", agregó Quintana tras lo hecho en la jornada del miércoles.

Finalmente, se refirió a la última semana de la competición, para la cual espera poder lidiar con el calor.

"Finalmente unos están adaptados, otros no. Según el día que te pille es muy particular. Espero poder soportar bien el calor y que sea una tercera semana buena para nosotros", concluyó.