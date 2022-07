Niegan libertad a famosa diseñadora requerida en extradición

El juez 30 de Conocimiento de Bogotá rechazó por improcedente un recurso de habeas Corpus con el que se pretendía la libertad de Nancy Teresa González de Barberi, la famosa diseñadora que será extraditada a Estados Unidos por fabricar y comercializar lujosas carteras con piel de reptiles en vía de extinción.

Su defensa alegó que al ser declarado ilegal el allanamiento, también debería caerse la orden de captura.

El habeas Corpus es una figura jurídica que se interpone cuando al privado de la libertad se le vulneran sus derechos constitucionales y su privación es injusta.

La normatividad también señala que, el fiscal General es la autoridad competente para poner en libertad incondicional al capturado con fines de extradición y, dado que el abogado defensor ni la capturada no informaron si elevaron esa solicitud de libertad ante el despacho del fiscal Barbosa, pues un juez de la República no puede resolver la solicitud de libertad mediante habeas Corpus, porque no se han agotado todos los mecanismos jurídicos posibles.

El juez determinó que no hay pruebas que indiquen que la diseñadora González haya sido víctima de una detención ilegal o tratos crueles, por parte de las autoridades y tampoco se han agotado todas las instancias que tiene a su alcance.

El requerimiento internacional indica que se elaboraban carteras, bolsos y diversos productos con pieles de babillas, caimanes, serpientes, entre otras especies silvestres.

Adicionalmente, contactaban a ciudadanos en Valle del Cauca y, al parecer, los convencían de viajar a Estados Unidos para que llevaran los artículos, cada viajero, supuestamente, recibía tiquetes aéreos y 600 dólares para su manutención en Estados Unidos.

Juez niega habeas corpus a detenida diseñadora de carteras con pieles de animales en vía de extinción / CARACOL RADIO