En vivo | Noticias julio 6: Hernández al Senado, Día sin IVA, dólar, y más /

Estas son las noticias más importantes de este miércoles 6 de julio en Colombia y el mundo:

Hernández: “Iremos al Senado a hacer lo que sé, enfrentar la corrupción”

Tras la victoria de Gustavo Petro el pasado 19 de junio en las elecciones presidenciales, el excandidato Rodolfo Hernández tendría la posibilidad de tener un puesto asegurado en el Senado. Sin embargo, aún no se había confirmado si ocuparía el cargo o no. No obstante, este 6 de julio confirmó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que tomó la decisión de ocupar el rol como senador.

"Como saben todos los colombianos yo tengo ciertas habilidades en la ingenieria, pero vamos a ir al Senado a defender el tema que yo sé que es enfrentar la corrupción, todos los trucos y manipulaciones que hacen en los pliegos tipo, como desarrollan, como hacen interventorias. Tienen tres formas de robar a los colombianos, contratan para hacer una cosa y hacen otra", afirmó Rodolfo Hernández, excandidato presidencial.

Por otro lado, Hernández manifestó que espera que al próximo gobierno le vaya bien. "Yo no se cómo va a ser el nuevo presidente, ojalá le vaya bien."

Además, indicó sobre su cargo en el Senado que: "Uno tiene que concentrarse en una sola cosa, ayer tomamos la decisión de que nos vamos a posesionar el próximo 20 de julio y vamos a representar esos 10 millones de votos, a representarlos en el legislativo".

Le puede interesar:

En Colombia se acabará el Día sin IVA y solo habrá una reforma tributaria

En entrevista con 6AM de Caracol Radio José Antonio Ocampo, ministro de hacienda designado por el presidente electo Gustavo Petro, indicó que hay que hacer énfasis en la producción, para implementar la política de desarrollo productivo como estrategia nacional.

Para ello están revisando los pasos que han dado administraciones anteriores, para ampliarlos y crear nuevos programas, con el fin de aumentar la producción agropecuaria, especialmente la de pequeños productores; reindustrializar al país y desarrollar nuevos sectores de servicios.

Llegó sin condiciones al cargo y su mayor prioridad es la sanidad fiscal del país, para bajar el monto de la deuda externa y generar mayores recursos para financiar los gastos sociales que se prometieron en campaña.

Inflación anual en junio alcanzó el 9,67% con tendencia al alza

La inflación anual en junio volvió a incrementarse y se ubicó en el 9,67%, confirmó el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, Juan Daniel Oviedo.

Explicó que esta variación se explica por el repunte en los precios de los alimentos con un 23.65%, restaurantes con un 15.17% y bienes y servicios con un 13%. Prendas de vestir e información y comunicaciones presentaron un balance negativo.

De acuerdo con el DANE, en el periodo enero - junio la inflación en el país fue del 7.09% jalonada básicamente por alimentos con el 15.76%, seguido por bienes y servicios.

En el mes de junio, el índice de precios al consumidor se incrementó en el 0,51%, la cifra más alta de los últimos 18 años y se explica por un repunte en restaurantes con el 1.06%, bienes y servicios con un 0,96%, transporte 0,76% y alimentos con el 0,65%.

De acuerdo con el director del DANE, por la celebración del Día sin IVA los sectores de información y prendas de vestir reportaron una variación negativa. En junio los arriendos, las tarifas de agua, electricidad y gas reportaron un incremento afectando el bolsillo de los colombianos y los alimentos, las alzas más fuertes fueron en carne de res, pollo, arroz, leche y azúcar.