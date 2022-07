Hernández: “Iremos al Senado a hacer lo que sé, enfrentar la corrupción” /

Tras la victoria de Gustavo Petro el pasado 19 de junio en las elecciones presidenciales, el excandidato Rodolfo Hernández tendría la posibilidad de tener un puesto asegurado en el Senado. Sin embargo, aún no se había confirmado si ocuparía el cargo o no. No obstante, este 6 de julio confirmó en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio que tomó la decisión de tomar el rol como senador.

"Como saben todos los colombianos yo tengo ciertas habilidades en la ingenieria, pero vamos a ir al Senado a defender el tema que yo sé que es enfrentar la corrupción, todos los trucos y manipulaciones que hacen en los pliegos tipo, como desarrollan, como hacen interventorias. Tienen tres formas de robar a los colombianos, contratan para hacer una cosa y hacen otra", afirmó Rodolfo Hernández, excandidato presidencial.

Por otro lado, Hernández manifestó que espera que al próximo gobierno le vaya bien. "Yo no se cómo va a ser el nuevo presidente, ojalá le vaya bien."

Además, indicó sobre su cargo en el Senado que: "Uno tiene que concentrarse en una sola cosa, ayer tomamos la decisión de que nos vamos a posesionar el próximo 20 de julio y vamos a representar esos 10 millones de votos, a representarlos en el legislativo".

En relación con los motivos por los que perdió en las presidenciales argumentó: "Ese es el juego de competir, yo siento que hice todo a consciencia. Nosotros tenemos una manera diferente de hacer campaña, sobre todo como la han hecho en los últimos 30 años, todos esos votos son comprados. Pero eso ha generado un país en la ruina. Además, a la gente le gusta la gente que hace discursos. Pero, por lo general, ese contenido es estético".

