Talentos con los valores más altos de la Liga Colombiana

Después de cinco años sin alzar el título, el Atlético Nacional se ha coronado como el ganador en esta edición. A pesar de un inicio irregular, consiguieron alcanzar velocidad de crucero que les sirvió para volver a una final y vencer al Tolima por un ajustado 3-4 global. Este es el decimoséptimo título nacional que levantan los de Medellín en su historia y siguen siendo el club con más títulos del país, dos por delante de los 15 de Millonarios.

Pero el Atlético Nacional no será el único representante colombiano en la copa sudamericana. Hay tres plazas más que deben definirse todavía. La segunda será para aquel que consiga salir campeón del fútbol colombiano el segundo semestre del año, mientras que la tercera se reserva para aquel que ocupe la mejor posición en la reclasificación. La cuarta y última está reservada para el ganador de la Copa Colombia. Los conjuntos que obtengan estas dos últimas plazas deberán disputar una fase previa para obtener un puesto en el bombo del sorteo de la fase de grupos.

A pesar de la no clasificación de La Selección Colombia para la Copa del Mundo, el fútbol colombiano está viviendo un buen momento a nivel global. Son muchos los clubes de primer nivel que cuentan con representantes del país en sus filas, y es que la liga nacional es una generadora de talento para las primeras espadas sudamericanas y europeas. Luis Díaz, jugador estrella y el más destacado del momento, es un claro ejemplo de ello. Por ese motivo, a continuación, repasaremos los nombres más destacados que nos deja hasta la fecha la disputa de la liga nacional. Talentos muy valorados que no sería de extrañar que fueran objeto de fichaje en una próxima ventana de fichajes.

Los valores más altos

Según el portal especializado en tasación de valores del mundo del fútbol, Transfermarkt, el jugador más valorado de toda la liga es una joven promesa. Se trata de Daniel Ruiz Rivera, interior izquierdo de Millonarios, con un precio orientativo de cuatro millones de euros. Se trata de un centrocampista con gol y visión de juego que ya ha despertado el interés de algunos grandes. Todo apunta a que una posible salida sería hacia Europa, donde el Oporto, que tiene gran tradición en fichar a jugadores colombianos, estaría dispuesto a lanzar una ofensiva. Varios medios indican que sería traspasado por cinco millones de euros.

También se duda de la continuidad del segundo valor más alto de la liga, Miguel Borja, hombre gol del Junior de Barranquilla, con 3,7 millones de euros. El de Tierra Alta ha marcado 16 dianas en 27 encuentros y esto ha generado gran interés en el continente. En los últimos días se le ha relacionado con River Plate, pero ahora parece que todo se ha complicado por temas económicos. A su vez, han entrado en escena varios equipos de la liga mexicana como son el Cruz Azul y Tigres de México. Cabe recordar que el nueve llegó a Colombia el mes de enero procedente del Palmeiras, y siete meses después podría volver a salir hacia una gran liga. Paso fugaz el suyo.

El tercer jugador más valorado no deja de sorprender. Se trata del campeón de liga con Atlético Nacional, Jarlan Barrera, que es uno de los revulsivos del equipo con tres millones de valor. Aunque no es titular indiscutible, su papel en la final ha tenido un gran impacto en el mercado de valores. Salió contra el Tolima en el minuto 82 y fue decisivo en el gol que daba el título a su equipo. Es un gran ejemplo de jugador suplente que siempre cumple cuando entra desde el banco y, a diferencia de los dos casos anteriores, no parece que tenga grandes ofertas para salir del país o cambiar de equipo de cara a las próximas competiciones.

Los clubes con mejor plantilla

Antes de comentar cuáles son los mejores conjuntos del país en materia de valores, cabe hacer un breve repaso sobre cómo es observada la liga colombiana en el conjunto de América. Según los portales de valores, ocupa el quinto lugar con un valor de futbolistas total de 239,4 millones de euros; una posición muy destacable. Lidera el ranking la liga brasileña, con 1,24 mil millones de euros; seguida de la MLS estadounidense, con 1,02 mil millones. También remarcable el nivel de la competición argentina, con 839,01 millones de euros; y la mexicana, con 777,85 millones.

Si nos centramos en los equipos de la propia competición, el Atlético Nacional, vigente ganador, es quien tiene la plantilla más valorada de todas con 22,78 millones de euros. El hecho de haber conseguido el título liguero no pasa desapercibido para nadie. Esta consecución de la liga ha dejado en segundo lugar a Junior de Barranquilla, uno de los generadores de talento más reputados del país, que queda con 22,15 millones de euros. Su papel discreto en la competición nacional le ha hecho descender del primer al segundo lugar del ranking.

Finalmente, cabe destacar el papel de Millonarios FC que, a pesar de no haber llegado hasta el final de la competición, tiene en sus filas valores en alza y muy prometedores como el propio Daniel Ruiz Rivera, Álvaro Montero o Andrés Llinás. El total de su plantilla tiene un precio orientativo de 22,05 millones de euros y eso se debe a que, este curso, varios de sus integrantes han dado un paso adelante en cuanto a rendimiento y visibilidad mediática. Ahora cabe ver el papel que ofrecerán en el segundo tramo de la temporada.