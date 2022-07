Soldados guatemaltecos encontraron cuerpo de una niña con autismo en el río Motagua

Ellie Samara Batres, así se llamaba la niña de 6 años que fue encontrada en la desembocadura del río Motagua, en Guatemala por soldados de la brigada de infantería marina, quienes se encargan de la descontaminación de este río.

La madre de la menor, Doris Barrientos, publicó días atrás un vídeo en el pedía ayuda para que le devolvieran a su hija “pedirles por favor que se conmuevan y me regresen a mi niña. Ella tiene autismo leve y solo yo como madre la entiendo. El tiempo pasa y siento que no avanzo, así que les suplico que me ayuden”, dijo.

Hoy, Barrientos aseguró a medios guatemaltecos que la niña desapareció en su hogar y tenían como hipótesis un supuesto secuestro, ya que no sabe en qué momento la niña salió de su casa y cómo lo hizo.

Hasta el momento se sabe que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala determinará las causas de su muerte.