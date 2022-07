Cucho Hernández: "El sueño de estar en la Selección Colombia sigue intacto"

Juan Camilo 'Cucho' Hernández se convirtió en el fichaje más costoso en la historia del Columbus Crew de Estados Unidos, luego de que pagaran por él al Watford, una cifra superior a los 9 millones de euros.

Este viernes, el risaraldense de 23 años fue presentado ante los medios de comunicación en una rueda de prensa, en la que respondió si era o no un retroceso llegar de Inglaterra a una liga emergente como la de Estados Unidos.

En primera medida, Cucho reveló qué fue lo que lo sedujo para tomar la decisión de firmar por este equipo.

"Me gustó mucho el proyecto, me encantó el interés que tenían de que yo viniera aquí y estoy muy feliz. Las instalaciones, el estadio, todo es top y espero ser muy feliz aquí. El proyecto y el interés que había sobre mí y saber que era el fichaje más caro, me hizo tomar la decisión de venir. Estoy muy feliz porque me siento muy valorado y espero recompensar todo lo que han hecho por mí dentro del campo", comentó el delantero.

Posteriormente, respondió a la inquietud más esperada y a su vez a sus aspiraciones de seguir siendo tenido en cuenta para la Selección Colombia.

"No es un retroceso. La MLS está creciendo mucho, los estadios, los centros deportivos, los jugadores que están viniendo son top y creo que es una liga muy competitiva y quiero venir a hacer el mejor trabajo y marcar muchos goles", destacó.

"El sueño de estar en la selección sigue intacto, sé que con el buen trabajo del equipo y me aporte, podré estar en la Selección y cumplir el sueño de estar ahí cada vez que me llamen", agregó sobre vestir los colores de la Tricolor.

Columbus Crew tiene su próximo partido el domingo 3 de julio, sin embargo, el colombiano no podrá hacer su debut hasta el sábado 9, en el juego de visita ante el Chicago Fire, ya que el mercado de pases en Estados Unidos abre el 7 de julio y hasta entonces no puede ser inscrito.

'The Crew', como se le conoce al equipo de la ciudad de Columbus, del estadio de Ohio, se encuentra en la novena posición de la conferencia este con 21 puntos en 16 partidos jugados. Es de mencionar que a las finales de conferencia se clasifican los ocho primeros.