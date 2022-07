Gobierno abre convocatoria a Premio Nacional al Talento Joven 2022

Ya están abiertas las convocatorias para la tercera versión del Premio Nacional al Talento Joven (PNTJ), liderado por la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, en trabajo conjunto con la Consejería Presidencial para la Juventud y en alianza con One Young World (OYW), la comunidad global para jóvenes líderes que identifica, promueve y conecta a los líderes más influyentes del mundo.

En esta ocasión, tres jóvenes talentos colombianos que lideren proyectos de alto impacto en sus regiones serán los ganadores del PNTJ, lo que significará llevarlos a la Cumbre de One Young World, que se realizará entre el 5 y 8 de septiembre próximos en Manchester, Reino Unido.

“Esta es una gran plataforma para que nuestros jóvenes colombianos puedan dar a conocer sus capacidades y talentos (…) Nuestro trabajo en beneficio de la juventud ha venido siendo reconocido, lo que nos impulsa a dejarle un legado que le permita seguir consolidando sus emprendimientos”, afirmó la Primera Dama, María Juliana Ruiz.

La convocatoria al Premio estará abierta desde este 30 de junio hasta el 7 de julio de 2022 a las 6:00 p.m y podrán participar jóvenes colombianos de todo el territorio nacional que tengan entre 18 y 28 años de edad y lideren proyectos relacionados con tres categorías, enmarcadas en la estrategia Sacúdete: ‘Ciencia y tecnología’, ‘Industrias culturales y creativas’ e ‘Industrias y turismo verdes’.

Entre los requisitos que deben cumplir los participantes esta ser jóvenes entre 18 y 28 años, tener nacionalidad colombiana, residir en el territorio nacional, no haber participado en One Young World previamente y no ser funcionario público.