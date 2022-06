Debemos tener un debate sensato y claro con las recomendaciones del informe: Duque

En medio de los cuestionamientos por su inasistencia a la presentación oficial del informe, el presidente Iván Duque recibió oficialmente las recomendaciones y hallazgos del informe final de la Comisión de la Verdad por el padre Francisco de Roux.

En una declaración desde la Casa de Nariño el mandatario aseguró que: “este es un reporte para generar un buen debate en la sociedad, para que tengamos la posibilidad de leerlo y desmenuzarlo, para conocer las apreciaciones en lo que son hallazgos y poder debatir, controvertir y al mismo tiempo construí sobre la base de los hallazgos y por supuesto tener un debate sensato, claro y republicano con las recomendaciones que trae”.

Aunque las recomendaciones del informe no son vinculantes, el mandatario aseguró que “son precisamente para propiciar un debate que trascienda el estar de acuerdo o no sino tomar la posibilidad de construir colectivamente soluciones de convergencia".

De otro lado, el padre Francisco de Roux recordó que en este informe se consignan las conclusiones después de casi cuatro años de escuchar a las víctimas

“La verdad no tiene ninguna discusión y no necesita interpretación, que es el dolor humano. Tratamos de interpretar que fue lo que nos pasó y por qué se llegó a estas cosas. No somos una entidad jurídica, no establecemos culpabilidades personales, pero si quisiéramos decirle que ponemos esto al conocimiento de los colombianos, el sentimiento profundo de las víctimas es que sean escuchadas por toda Colombia”.

Por último, el presidente Duque aseguró que hay absoluta certeza de las heridas históricas en muchos lugares del territorio nacional” yque la responsabilidad que tenemos los colombianos al mirar este reporte es también tener certeza, la certeza de que el Estado colombiano se ha ido fortaleciendo institucionalmente con el pasar de los años para garantizar el principio constitucional que está contenido en el artículo 2 de nuestra carta política: la protección de la vida, honra, bienes derechos y libertades de todos los colombianos en cada rincón”.