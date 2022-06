El deseo del Junior para reforzar su centro del campo

Junior de Barranquilla se encuentra preparando lo que será un nuevo semestre de competencias, donde alcanzar la final de la Liga Colombiana será una de las principales prioridades. Si bien para el torneo que pasó fue uno de los que más y mejor se reforzó, esta vez parece que será diferente.

Todavía a la expectativa de lo que pueda pasar con Miguel Borja, que ha sonado para llegar a River Plate de Argentina, todo parece indicar que el mercado de fichajes del 'Tiburón' será más discreto.

Le puede interesar:

No obstante, no dejan de vincularse nombres a la institución barranquillera. Según El VBar, Junior tiene como un deseo reforzar la zona de medio campo con el futbolista colombiano a servicio de Independiente de Avellaneda, Andrés Roa.

No obstante, no deja de ser sólo un sueño, ya que desde el club informaron que hay discrepancias a nivel económico con el jugador de 29 años y no está cerca de concretarse. El atlanticese quedará libre el próximo 30 de junio tras no acordar la renovación de su contrato con el club argentino.

Roa se presenta como una opción ante la eventual salida de Luis 'Cariaco' González del Junior, quien en una situación similar, no renovaría su contrato con el los 'tiburones'.