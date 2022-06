Tras emergencia, alcaldía del Espinal evalúa si siguen las fiestas

Sobre el medio día de este domingo 26 de junio se reportó una emergencia en El Espinal en Tolima por el desplome de “palcos” armados en guadua y madera, en una plaza de toros improvisada. El balance oficial de la emergencia es de 4 personas fallecidas, entre ellas un menor de dos años, y más de 300 personas atendidas en hospitales.

En diálogo con Caracol Raido Juan Carlos Tamayo, alcalde de El Espinal defendió la realización de este tipo de eventos asegurando que se trata de una tradición de más de 100 años.

“Esto se viene realizando hace 141 años y siempre se viene haciendo esta estructura. Por tradición celebramos unas corralejas, que le llamamos palcos, una estructura hecha en guadua con madera. Esto no había sucedido, no tiene un antecedente, desafortunadamente sucedió hoy”, dijo el alcalde.

El funcionario indicó que las personas encargadas de armar la estructura son “palqueros”, que heredaron el oficio de sus padres y justificó la presencia de menores en este tipo de eventos.

“Como suele suceder en cualquier fiesta uno lleva a estos eventos a que todo un pueblo se las goce”, aseguró.

“Estamos mirando en consejos de seguridad, con el Comité de riesgo para ver qué medidas vamos a tomar en el futuro, esto nos servirá para reflexionar respecto a nuestras tradicionales fiestas y tomar medidas al respecto. Por ahora suspendemos los eventos, hoy tenemos en el sitio de orquestas artistas nacionales e internacionales y tenemos la Elección y Coronación de Nuestra Reina municipal ambos actos quedan suspendidos en el día de hoy posteriormente mañana vamos a evaluar sobre el tema si suspendemos las fiestas definitivamente”, indicó.

La Procuraduría indicó que abrirá investigación disciplinaria al alcalde Tamayo por esta tragedia en corralejas. “El mandatario no respondió los requerimientos sobre planes de acción de atención de desastre realizados. Nos solidarizamos con familiares de heridos y fallecidos”, señaló el órgano disciplinario.