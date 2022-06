Yerson Candelo: "Para mí es un sueño ganar una Liga con Nacional"

Yerson Candelo, una de las grandes figuras en la victoria de Nacional 3-1 sobre el Tolima en la primera final del fútbol colombiano, manifestó su ilusión por conquistar un título con la escuadra paisa. El vallecaucano, quien marcó un golazo desde su propio campo, explicó también cómo fue la consecución de dicho tanto.

"Contamos con un cuerpo técnico muy apasionado, muy entregado al trabajo y muy analítico, sabíamos en dónde podíamos sacar ventaja en el arco contrario. Si bien sabes el primer gol llegó de una situación similar, de media distancia, y sale el segundo un gol increíble que nos encarrila a ser fuertes, prometedores a esta estrella 17 que tanto anhelamos", comentó Candelo sobre su remate de media distancia.

Al respecto añadió: "cuando uno tira al arco, tira a que se meta, en ese momento miré que el arquero estaba afuera y no lo dudé un segundo en tirar al arco. Realmente me tomó por sorpresa, yo celebré cuando escuché todo el ruido".

De su condición física explicó: "a esta altura del torneo ya somos muchos jugadores que tenemos una carga bastante alta de partidos seguidos y, siempre, no solo en finales, siempre nos toca soportar dolores y molestias porque eso es algo normal. En la semana el mensaje del Arriero fue ese: 'sé que hay dolores, sé que hay molestias para hay que sacar adelante ese partido, la primera final'".

Y agregó sobre la ilusión de celebrar un título con el equipo: "Soy de los jugadores que más tiempo se ha sostenido en el club, siempre he estado con la mentalidad de aportar, de dar lo mejor, para mí es un sueño conseguir ganar una Liga con Nacional. Lo he dicho públicamente que a esta camiseta le he agarrado mucho amor y siempre que entro al terreno de juego es intentar dar lo mejor, poder ayudar al equipo. Voy a continuar haciendo lo mejor y espero ganar la 17 y luego ir por la 18".

Finalmente, del plantel de jugadores señaló: "el Arriero siempre lo ha manifestado, este grupo tiene algo importante, que toda la gente se ha contagiado con el equipo. Después de cuatro años y algo ha sido muy difícil no estar en finales, pero ha sido un punto importante para poder consagrar lo que hemos logrado ahora".