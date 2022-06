A Modo Mío: una marca que trabaja por la libertad de las mujeres

Francesca Cesana, creadora de ‘A Modo Mío’, no presenta su marca solo como una marca de moda, también como un catalizador de mensajes. Cada prenda lleva palabras que intentan generar conversaciones en la calle y que la persona que las viste no pase desapercibida.

El gran lema de A Modo Mío es ‘A Mi Manera’, una consigna con la que Francesca busca empoderar a cada mujer que hace parte de la comunidad que A Modo Mío ha construido, desde sus artesanas, hasta su clientes.

“No voy a ser hipócrita, yo también me paro en espejo y me pregunto ¿qué dirán de mí?, pero por medio del ‘a mi manera’ me acuerdo que está bien no encajar y ser yo misma porque eso es lo que me hace única y diferente”, afirma Francesca Cesana.

El alma detrás de A Modo Mío se encuentra en Villa Rica, un pequeño municipio del Tolima, donde un grupo de mujeres, por medio del voz a voz, llegaron en búsqueda de trabajo y ayuda para mejorar su economía al taller de doña Nubia, una de las artesanas de A Modo Mío. Francesca y su equipo se encargaron de enseñarle a las mujeres de Villa Rica lo necesario para trabajar con la marca, hasta crear un grupo de 20 mujeres que tienen entre 18 y 80 años que hoy en día han superado miedos y estigmas de la mano del trabajo que les ha brindado A Modo Mío.

“Dicen que por primera vez en su vida se sienten útiles, se sienten parte de algo y aceptadas en una comunidad”, recálcala Francesca.

Actualmente, A Modo Mío se encuentra en un proceso de internacionalización para seguir brindando oportunidades a mujeres colombianas y llegar a mujeres de otros países para que ellas también expresen su forma de vivir a través lo que visten