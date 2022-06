“Hay que unirnos y reconciliarnos”, Amaya luego de victoria de Petro

A pesar de estar en la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, el ex gobernador de Boyacá aseguró en declaraciones para Caracol Radio que “si le va bien a Gustavo Petro ya Francia le irá bien a Colombia”.

Recordemos que desde principios de junio, Amaya se había unido a la campaña de Rodolfo Hernández, y de hecho hizo público su voto por medio de sus redes sociales.

En el mensaje Amaya aseguró que “con esperanza, serenidad y amor por esta amada tierra, voté por el ingeniero Rodolfo Hernández”, sin embargo, tras la victoria del candidato del Pacto Histórico, Amaya envió mensajes positivos para Petro.

“Creo que nuestra labor, de quienes estamos en la otra orilla, es llamar a la unión, llamar a reconciliar las heridas. He insistido siempre en que un país dividido no prevalece (...) fue una campaña muy difícil. Nuestra mano extendida, por lo menos de mi parte para que al país le vaya bien ” aseguró el ex gobernador, Carlos Amaya.