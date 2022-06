¿Qué pasa si no voto en las elecciones colombia 2022? / ()

El domingo 19 de junio se lleva a cabo la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en Colombia, donde los ciudadanos podrán elegir entre Gustavo Petro o Rodolfo Hernández para ser el presidente para el periodo 2022-2026.

Si no se desea votar por ningún candidato los colombianos pueden votar en blanco o no votar, lo cual se denomina como abstención electoral.

La abstención se produce cuando los ciudadanos no acuden a los puntos de votación. Cuando esto sucede el voto no cuenta, no se registra, y no tiene una incidencia en las elecciones. En Colombia, a pesar que la votación no es obligatoria, se invita a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto.

En la última jornada electoral, realizada el domingo 29 de mayo, 21.418.631 de 39.002.239 colombianos ejercieron su derecho al voto.

¿Qué pasa si no voto en las elecciones?

Si no desea votar en durante esta jornada electoral pierde los siguientes beneficios que ofrece el Estado: