“El presidente Duque está hablando con Gustavo”: Verónica Alcocer

“Voy a ser como un ser humano, como todos ustedes, lista y presta a ayudar en todo lo que necesiten” afirmó Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, quien expresó su emoción ante los resultados de las elecciones presidenciales 2022. También, resaltó que el gobierno de su esposo y futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro, estará centrado en la reconciliación.

Alcocer anunció que el presidente Iván Duque y Gustavo Petro se encontraban en una llamada personal en la que el actual presidente de Colombia felicitó y reconoció la victoria de Petro. “Llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como presidente electo de los colombianos. Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente” informó el presidente Iván Duque vía Twitter.

“Gustavo Petro será un presidente de todos y todas las colombianas. No habrá violencia, habrá amor, habrá reconciliación, habrá paz, que es lo que nuestro país necesita”, recalcó la futura primera dama.

Ante su papel en el gobierno, Verónica Alcocer afirmó: “Mi papel fundamental será entender que entre las diferencias de pensamientos políticos, religiosos, sexuales, tenemos que respetarnos como colombianos y no agredirnos. Voy a jugar un papel fundamental en la reconciliación. Acá tienen a Verónica Alcocer, no la sientan distante. Seré lo que siempre han visto de mí, un cargo no cambia a una persona”.