Debate Rodolfo Hernández y Gustavo Petro: estas son las condiciones

El candidato presidencial Rodolfo Hernández publicó una carta en la que aceptó ir al debate de segunda vuelta con Gustavo Petro, todo tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, dejó una serie de condiciones.

En las diferentes condiciones, el candidato presidencial menciona que debe ser en Bucaramanga y propuso periodistas como Vicky Dávila, Jessica de la Peña y Darcy Quinn.

Lea más:

Rodolfo Hernández le envió un mensaje a Gustavo Petro en el que mencionó que "madrugó para decir que estaba listo, pero no dijo cuándo ni dónde". Ahora, finalmente sí se dará el debate.

También, el exalcalde de Bucaramanga mencionó que las reglas y condiciones estaban organizadas para el debate presidencial y será con ayuda de un grupo encargado de su fórmula vicepresidencial, Merelen Castillo.

Estas son las condiciones:

"1. Designo como mis compromisarios para que trabajen en las "reglas" y demás temas inherentes al debate a las siguientes personas:

MARELEN CASTILLO. Mi fórmula vicepresidencial

ERIKA SANCHEZ. Representante a la cámara electa por la LIGA.

ADRIANA VARGAS. Coordinadora voluntaria de la campaña.

LUISA OLEJUA. Encargada de las comunicaciones

OSCAR JAHIR HERNÁNDEZ. Coordinador político.

VICTOR DOMINGUEZ. Abogado que atendió la tutela.

CARLOS LEMUS. Coordinador de voluntarios.

2. Por razones de seguridad y para facilitar las consultas y demás temas a que haya lugar, propongo que el debate y todos los temas pertinentes se haga en la ciudad de Bucaramanga.

3. Los temas que considero importantes incluir en el debate, son por lo menos 20 que a mí se me ocurre. Empiezo por señalarle algunos:

3.1. Campaña sucia de desprestigio de contendores políticos.

3.2. Alianzas politiqueras de los candidatos.

3.3. Uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas.

3.4. Violación de los topes de gastos.

3.5. Fuentes de financiación oscuras de la campaña.

3.6. Contratación de "estrategas", valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes.

3.7. Amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables.

3.8. Disposición de aceptar simple y llanamente los resultados electorales o condicionamiento a si única y exclusivamente le son favorables.

Son algunos de los temas que considero indispensable incluir, todo en los SESENTA MINUTOS que ordenaron los magistrados. Ponga los suyos sobre la mesa para avanzar.

4. Quién costeará los gastos de la transmisión que solo se puede hacer por el SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC. Supongo que usted dispondrá de sus multimillonarios recursos lo pertinente porque de mi parte no destinaré un solo peso, porque además considero que es un derroche innecesario de dineros.

5. Toca que usted les pague a sus tutelantes los gastos de viaje y demás erogaciones porque ellos, los SEIS, deben asistir, sí o sí, porque de lo contrario incurriríamos en desacato por afectación grave de su derecho fundamental que sirvió de base a los magistrados que mayoritariamente adoptaron la decisión.

6. Propongo que los conductores del debate sean: Vicky Dávila, Jessica de la Peña y Darcy Quinn, y tres hombres que escojamos de común acuerdo.

7. Tiempo para las respuestas. Propongo que sea mínimo de 5 minutos por cada pregunta porque no he podido aprender a decir mentiras, por salir del paso. Mi formación profesional y mi vida se caracteriza por la argumentación y no por la demagogia", dice el comunicado.