Gustavo Petro tras decir que un litro de leche vale 10.000: “Fue un lapsus”

El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, en las últimas horas generó polémica tras decir, en una conversación con un campesino, que un litro de leche vale 10.000. Tras las reacciones que esto generó, el aspirante presidencial, en diálogo con Tropicana, aseguró que se trató de un lapsus.



“Fue un lapsus porque yo sabía que, en algún debate, que ya no hicieron, iban a preguntar, entonces me averigüé el precio del kilo de la carne de cerdo, de pollo, de res; el litro de leche yo sabía que era a 3.000, pero ahí se fue un lapsus y entonces dije 10.000 y no 3.000”, indicó Petro.

Y es que en redes sociales ha circulado un vídeo en el que Petro le dice a un campesino "¿cuánto se gana usted aquí?” y luego de la respuesta de la persona con la que hablaba, dijo: “un litro de leche vale 10.000”.



Gustavo Petro compite por ocupar la presidencia, en segunda vuelta, con Rodolfo Hernández.

