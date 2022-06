Robledo cuestionó lugar de nacimiento de Petro con partida de bautizo

El congresista volvió a cuestionar el lugar de nacimiento de Gustavo Petro, quien, en diferentes ocasiones ya ha declarado que nació en Ciénaga de Oro, Córdoba.

Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, Robledo publicó la partida de bautizo del candidato presidencial, Gustavo Petro y escribió:

"Como petristas usan la fe de bautismo de Gustavo Petro para “probar” que nació en Ciénaga de Oro, toca refutarlos. Porque esa fe sí es de Ciénaga… pero NO dice que nació allí y es de 2 años después de nacido Petro. Todo prueba que es de Zipa y lo bautizaron en Ciénaga… Sorry."

Muy mal que @petrogustavo, en este video, use su fe de bautismo como prueba de que nació en Ciénaga de Oro.

Porque esa fe de bautismo NO dice que nació en Ciénaga de Oro y fue expedida 2 años después de nacido Petro.

Este es el documento: https://t.co/J3LuB2SK8b pic.twitter.com/mlXzkixDze — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) June 13, 2022

Anteriormente, Petro había trinado: "Hasta tienen mis padres que hablar para aclarar mi nacimiento. ¿Publicamos tambien la foto de mi bautizo?", junto a una declaración de su padre.

"Los Petro somos de aquí (Ciénaga de Oro) no somos de Zipaquirá, en el caso especial de Gustavo, yo me fui a estudiar a Bogotá, allá me casé y en una vacaciones que vine a Ciénaga, mi esposa tuvo a mi hijo, en ese tiempo no había ni puesto de salud y la atendió una partera, y como mis vacaciones se acabaron tuve que volver a Bogotá, específicamente a Zipaquirá, allá mis hijos crecieron y naturalmente se necesitaba el registro civíl, mi esposa lo registró en la notaría de Zipaquirá, pero eso no siginifica que sea de allá", argumentó.