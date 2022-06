Michelle Bachelet espera una segunda vuelta pacífica y democrática en Colombia

La comisionada Michelle Bachelet entregó en Ginebra su informe global, durante la sesión número 50 del Consejo de Derechos Humanos. Allí habló sobre diferentes situaciones y entre sus temas estuvo Colombia.

La expresidenta de Chile destacó que la primera vuelta de las elecciones presidenciales "tuvo un carácter pacífico y democrático” y espera que sea igual este domingo y que “se garanticen todos los derechos políticos”.

Bachelet también habló del Acuerdo de Paz, pidiendo que se siga implementando, particularmente que se desmantelen los grupos responsables de la violencia actual en el país.

También puede leer:

Además, resaltó el desarrollo que ha tenido en Colombia la justicia transicional, mencionando especialmente el trabajo con oficiales militares que han admitido ejecuciones extrajudiciales. Espera que el Estado garantice una justicia transicional independiente y les de garantías a los testigos y a las víctimas.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos además manifestó que no se presentará para un segundo mandato. Este termina en agosto y no dio las razones por las que no seguirá en el poder, pero hay que señalar que ha sido muy criticada por su relación con China y la falta de condena a los tratos que sufre la minoría uigur en el noroccidente de ese país.