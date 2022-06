¿Y los refuerzos? Gamero responde y dice que quiere seguir en Millonarios

Una vez más, Millonarios no consiguió clasificar a la final de la Liga Colombiana. El equipo embajador empató en la quinta jornada de los cuadrangulares ante un Atlético Nacional que tiene un pie puesto en la gran final.

Como en el semestre pasado, Millonarios no avanzó de los cuadrangulares y pese al gran nivel del equipo, ser líder del todos contra todos y sumar 48 puntos no alcanzó para seguir en la pelea por la estrella de mitad de año.

Alberto Gamero se lamentó en rueda de prensa por la no clasificación y confesó que si para los hinchas y directivos él tiene responsabilidad y fracasó, no dudaría en dar un paso al costado.

"Con el respeto que se merece el hincha, yo hoy aquí no hablo de fracaso. Fracaso es aquel que no lo intenta, nosotros lo intentamos hasta hoy, peleando para ir a la final", señaló.

"Si la afición no quiere que esté aquí, doy un paso al costado, pero le digo a la afición y a los directivos, que me siento feliz con esta camada de jugadores", añadió.

Gamero dejó claro que para él no es un fracaso lo de Millonarios y su deseo de continuar al frente del equipo. Sin embargo, al ser señalado por la falta de refuerzos y si debe hacer más solicitud de jugadores a los directivos, el técnico enfatizó en que la nómina es la mitad de cantera y ha conseguido con ella pelear frente a los demás grandes de la Liga.

"Quiero que el hincha entienda que todos estamos dolidos, pero tenemos un equipo casi que el 50% de fútbol base que está representando bien a la institución. Son jugadores que salen a ganar. No creo que me digan que a Millonarios hubo un equipo que lo superó, en estos cuadrangulares jugamos con todos mano a mano, equipo grande, hoy le jugamos a Nacional con un equipo que hizo todo por ganar, simplemente que ellos se defendieron bien", dijo.

"Me da nostalgia escuchar la palabra fracaso para Millonarios con 48 puntos en el bolsillo. No simplemente el que es campeón triunfa y el segundo es fracasado. Estoy dolido por esto, pero me duele escuchar la palabra fracaso hoy en Millonarios".

"Hablaremos con los directivos para ver cómo podemos reforzar, cómo podemos, tenemos que reforzarnos, pero si la hinchada me dice hoy que fracasé y tengo que dar un paso al costado, lo doy, porque no vine a fracasar a Millonarios", finalizó.