Líder de iglesia la Luz del Mundo, condenado en EE.UU. por agresiones sexuales

Hay un caso que había causado impacto en California y en México justo antes de la pandemia y era el de Naasón Joaquín García, quien durante muchos años fue el líder de la iglesia de la Luz del Mundo, que está presente en 60 países y dice tener cinco millones de seguidores.

Este pastor mexicano había sido denunciado en Los Ángeles y enfrentaba tres cargos de agresión sexual contra tres víctimas menores de edad, por los cuales se declaró culpable el pasado viernes.

Ahora una corte de esa ciudad lo sentenció a 16 años y ocho meses de prisión, calificándolo como un "depredador sexual". La condena es la más alta que se podía otorgar después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía de California y así evitó ir a juicio por los 19 cargos que originalmente enfrentaba.

En la audiencia habló una de las jóvenes agredidas, quien dijo que García la obligó a tener relaciones sexuales e incluso a participar en orgías.

También puede leer:

“Él se reía mientras me abusaba y me decía que estaba recibiendo una bendición de Dios. ¿Se acordará de todas las orgías a las que me hizo participar?”, dijo la afectada en la audiencia.

Agregó que García y la iglesia arruinaron su vida y la manipulaba diciéndole que, si no seguía sus órdenes y caprichos, Dios la castigaría. Los comportamientos de ese pastor han causado protestas, pero el apoyo de la congregación se mantiene y sigue defendiendo su inocencia.