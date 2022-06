Keiko Fujimori pide adelantar elecciones presidenciales en Perú

La excandidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, propuso al Congreso estudiar un posible adelanto de las elecciones presidenciales para finalizar el gobierno de Pedro Castillo. La excandidata justifica la petición asegurando que casi un año después de gobierno, Castillo no ha dado resultados y su gestión ha fracasado.

“Seamos sinceros, no hay resultados, al contrario, no les digo los problemas de este Gobierno porque ustedes los ven a diario. El tema es que para la vacancia se necesitan muchos votos pero, si no se llega a ese consenso entre las fuerzas políticas, lo que queda es que el Congreso evalúe un adelanto de elecciones generales”, dijo Fujimori.

El llamado de la líder del partido Fuerza Popular ocurre luego de dos intentos fallidos de expulsar al presidente Pedro Castillo por medio del proceso de vacancia mediante acusaciones de “incapacidad moral”.

Mientras Keiko Fujimori descartó planear postularse por cuarta vez a la presidencia, el presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, denunció que estas declaraciones demuestran la existencia de “un plan político, mediático, fiscal y judicial” para saltarse la constitución y evitar que Pedro Castillo complete sus cuatro años de periodo presidencial.