Camila Osorio tendrá un difícil estreno en la gira sobre césped

Luego del fin de la temporada sobre polvo de ladrillo con Roland Garros, el circuito WTA comienza un nuevo reto sobre césped pensando en lo que será Wimbledon, el mítico torneo en Inglaterra que se disputará entre el 27 de junio y el 10 de julio.

La tenista colombiana María Camila Osorio, que en su más reciente participación en Roland Garros cayó en primera ronda ante la rumana Irina-Camelia Begu, tendrá su primer contacto con la hierba este martes en el estreno por el WTA 250 de Nottingham, torneo en el que participó en 2020 y perdió en primera fase ante la británica Katie Boulter.

No obstante, dicho estreno en Nottingham no parece muy cómodo para la cucuteña, que se encuentra actualmente en el puesto 61 del ránking WTA, luego de haber llegado en abril a la casilla 33. Osorio se medirá ante María Sákkari en octavos de final, siembra número uno, quinta del escalafón mundial y semifinalista del US Open 2021.

Osorio, de 20 años, ya tiene trazada su ruta para llegar a Wimbledon, certamen en el que cayó en 2021 en tercera ronda contra Aryna Sabalenka. Primero estará en Nottingham, su siguiente parada será el WTA 250 de Birmingham (semana 13 de junio), para el cual partirá desde el cuadro principal. Finalmente, participará del WTA 250 de Eastbourne (semana del 20 de junio).

El debut de María Camila Osorio en el WTA 250 de Nottingham está pactado para este martes a las 5:00 a.m. hora colombiana.