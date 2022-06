Corte no investigará a Gustavo Petro por incitación a la compra de votos

Eran tres denuncias que habían llegado a la plataforma ‘Uriel’ del Ministerio del Interior contra Gustavo Petro, por presuntamente haber invitado a la ciudadanía a recibir dinero a cambio de sus votos en los comicios al Congreso de la República del pasado 13 de marzo.

Tenían como fuente una entrevista a un medio de comunicación y el siguiente trino del senador:

“Por todas las redes que tengan disponibles pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos lo hagan, pero voten por Petro y el Pacto. Es la hora del cambio”.

Sobre lo que dijo en la entrevista, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia estima que lo dicho por el candidato presidencial no se sigue, de ninguna manera, que esté invitando ‘abiertamente’ a las personas a vender su voto.

Por el contrario, es el propio Petro quien insta a la ciudadanía a no comerciar su voto si no a elegir libremente. En cuanto a la expresión de recibir el ‘billetico de 50 mil pesos’ para luego votar por él, la Sala dijo que esta afirmación no debe ser entendida como una invitación a corromper a los electores.

“En primer lugar, porque el tono burlón e irónico de la expresión denota que su significado no es literal, sino figurado; y, en segundo lugar, porque se trata de un juego de palabras que, en últimas, lo que quiere decir es que hay hacerle trampa a quienes hacen propuestas ilícitas”, señaló la Corte.

Sobre el trino, la Corte consideró que tampoco está haciendo una instigación delictiva de ningún tipo. Para la Sala, el mensaje se está haciendo una invitación a abstenerse de comportamientos de corrupción electoral.

“El mensaje en cuestión, que por lo demás es público y emitido dentro de una plataforma oficial de la campaña del senador (canal por el cual, desde luego, resulta inverosímil que se desplieguen actos de corrupción electoral), de manera concreta insta a los ciudadanos a los que se les ha ofrecido dinero por su voto a que no accedan a esa propuesta”, indica la decisión.

Por eso, las expresiones de Petro no tienen una connotación penal que ameriten una investigación de la Corte Suprema.