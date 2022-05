OMS considera que viruela del mono no se convertiría en pandemia

Ya hay más de 250 casos confirmados y sospechosos de la viruela del mono en el mundo y es por eso que la experta en viruela de la Organización Mundial de la Salud, Rosamund Lewis, emitió un nuevo pronunciamiento intentando dar tranquilidad.

La experta señala que no pueden predecir con exactitud el desarrollo del virus, pero no cree que "tenga el potencial para convertirse en una pandemia".

Desde la Organización Mundial de la Salud consideran que debe ser tratada como una "potencial emergencia pública de interés global" y que de esa forma podrían acelerar la investigación y la financiación para contener los contagios.

Explicó que es un virus ya conocido, que tienen las herramientas para controlarlo y que la experiencia hasta el momento les dice que no se transmite con tanta facilidad en lo humanos como en los animales.

El organismo por ahora no sabe si las personas que no tienen síntomas pueden transmitir la viruela y por eso la intención es seguir investigando, pues admiten que es "inusual" que se estén presentando casos en países no considerados endémicos.

"No sabemos con certeza si hay transmisión asintomática de la viruela del mono, lo que ha pasado anteriormente indica que no ha sido una característica mayor, pero todavía es necesario determinarlo", expresó Lewis.

Por el momento no hay fallecidos por la viruela del mono y todos los pacientes se recuperan satisfactoriamente y en aislamiento.