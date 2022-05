Hay alianzas de bandas criminales con poderes políticos: Gustavo Petro

Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico en Colombia, estuvo presente en El Debate Decisivo de Caracol Radio y Prisa Media en Colombia, que es el último previo a las votaciones de este 29 de mayo.

El candidato de izquierda habló de seguridad alimentaria, justicia y más, teniendo en cuenta sus propuestas y sus ideas para buscar ser presidente.

Justicia

"Las últimas reformas a la justicia son bastantes, en general giran en pelear con los recursos y controlar estos. Es una disputa en la cúpula del poder judicial y no ha funcionado. Debe ir dirigida a que la ciudadanía tenga justicia y por eso debe haber más jueces. Es decir, más presupuesto. Hay una parte que va a los ejecutivos, que es lo que hace los bancos cuando la gente no paga. Ahí se dedica un mayor esfuerzo y una mayor parte. Eso debería ser autofinanciable. Debe haber un juez cerca, por ejemplo, que en Bogotá no haya en Ciudad Bolívar ya da algo que decir. Debe haber un aparato judicial cerca", dijo.

"Un segundo aspecto, más de concepto, es trasladarnos a la justicia restaurativa, es decir, que, en el proceso investigativo, la víctima sea restaurada, incluso en el hurto; ese es el principio básico. La justicia es para acabar con las venganzas", agregó.

Control inflación

"Hay hambre lo que hay hoy. Uno de cada cuatro hogares no come 4 veces al día. Por qué crecieron 26%, porque estamos importando los alimentos. Estamos importando los insumos. Colombia no producía alimentos ni insumos? Sí los producía, pero un tipo de política hizo que se exportarán y se cayó el peso de 2.000 a 4.000. Ahora nos toca importar fertilizante de Rusia", contó.

"Se debe, a corto plazo, como urgencia, es comprar cosechas de campesinos y llevarlo a bancos de alimentos y barrios pobres. Hay que subsidiar ya y Duque podría hacerlo. Si llevamos comida al barrio pobre, solucionamos problemas de hambre. Hay que reconstruir la agricultura productora de Colombia, debe haber tierra fértil y reconstruir la producción de fertilizantes en la empresa Monómeros en Barranquilla. Hay que reconstruir la capacidad agraria que destruyeron en Colombia", agregó.

Infraestructura

"Colombia hace su infraestructura con deudas. La infraestructura sigue el modelo de desarrollo de un país, no al revés. Lo que yo me propongo, sin destruir contratos, es llevar hacia otros objetivos invisibles. Por ejemplo, el agua potable. Esto representa vida. La conectividad también... Si hay desigualad en la tierra fértil, la desigualdad se puede profundizar si es por la banda ancha", contó.

"La conectividad debe cerrar la brecha digital y todos deben tener acceso a información y vale 10 mil millones de dólares. Colombia tiene una enorme potencialidad y ya usa el agua, pero puede usar el sol y el viento para la generación de energía eléctrica que podría rebajar las tarifas. Debe haber sedes universitarias, es esencial la infraestructura educativa. Hay que volver a caminos vecinales, que juntas de acción comunal lo hagan", argumentó.

Inseguridad

"El crimen siempre tiene diversas causas, hay que actuar si se quiere disminuir. Es fácil hablar de cárcel y bajas y no se ha solucionado. Mientras la gente camina tiene miedo de robos y asesinatos, hay causas diferentes. El hambre es una causa del robo del celular, de inseguridad. En Colombia está el multicrimen, que es el gota gota, narcotráfico, trata de mujeres y personas, etc. Esa banda multicrimen que ha cogido en este gobierno una buena parte de zonas, tienen alianzas con poder político", dijo.

"Hay una alianza y hace que no sea tan fácil destruir estas organizaciones criminales, porque tienen bajo su nómina a policía, generan impunidad a partir de entregar votos a diferentes congresistas y diferentes políticos. Hay que quitarle poder a la mafia y desligarlo del poder político y quitarle el control de las poblaciones que hoy tiene", contó.

Reforma tributaria

"Me distancio de Federico en este tema porque el déficit que deja Duque es de 83 billones. Es muy alto, estamos al borde de la quiebra. Hay que disminuirlo, se debe hacer una reforma tributaria, no evadirla. Dado las necesidades de gasto social que hemos propuesto, debe ser de cerca de 50 billones de pesos año, por lo que debe ser estructural. Debe ser progresiva, no solo disminuir el déficit. Debe reclamarse de las capas más adineradas de Colombia que hoy no pagan esos impuestos, porque tienen privilegios y excepciones", dijo.

"Llegó el momento que les toca financiar el Estado para salvar la financiación del país. Con lo que había de impuestos en el gobierno Santos, hoy podríamos recuperar 20 billones de pesos. Con la Dian son 10 más, es decir 30. A los dividendos sí podemos ponerle impuestos. La secretaría termina pagando más en un banco por impuestos, que los dueños por los dividendo", contó.

"Este gobierno hizo 2 reformas tributarias, en el 2019 le regaló en impuestos una cuantía que hoy son 20 billones de pesos a los sectores más poderosos de Colombia. Como sabía que había un hueco fiscal, decidió cobrar más impuestos a la comida de las personas. ¿Por qué no derogar la del 2019? Esto tiene ya 20 billones automáticamente y ya existían estas normas y ya tiene buena parte de lo que se propone", explicó.

Tema del Icetex y educación

"Yo estudié con el Icetex y Uribe lo transformó en un banco, entonces cogió las lógicas bancarias. Hoy son 121mil personas que no pueden pagar las deudas. Lo poco que consiguen es para ver si pagan el Icetex. Se convirtió en un instrumento con cierta perversidad contra la educación en Colombia. Ahora, con Ser Pilo Paga entregó 3.2 billones de pesos a la universidad privada cuando era del presupuesto público. Se destruyó el sistema público de educación", argumentó.

"Tenemos que lograr cobertura para 2 millones y medio a partir de la gratuidad de matrícula. Hay que saltar de 4 a 14 billones en educación superior en un año de recursos. El Icetex debería pasar a financiar los estudios en el exterior, no solo de estudiantes sino de profesores. Debemos educar también a los profesores para mejorar la calidad de educación. Hay que traer a los doctores colombianos al estudio público", dijo.

Acuerdos de paz y diálogos con ELN

"Con ese discurso de Federico, Duque hizo trizas el acuerdo de paz. Las consecuencias son terribles, el lenguaje es duro porque los votos llegan. 'Plomo es lo que hay', decían. Hoy están en manos de bandas multicrimen, el estado ni pudo mitigar el paro armado en estas zonas de Colombia. Creció el poder de las bandas en Colombia. Hay que hacer trizas la guerra. Los lenguajes pueden adornar esto, pero la concepción es hacer trizas la guerra y recuperar el camino hace 4 años. Hay que cumplir los acuerdos, porque el Estado firmó. Sacan al alcalde de Medellín y rompen la convención internacional. Tenemos que tratar y quitarles el poder político y de población al ELN", dijo.

Importaciones y aranceles

"La riqueza está en el trabajo, no es el dólar, es el trabajo. Los países son más ricos con más capacidad de trabajos que otros. Para unos productos se debe disminuir aranceles y en otros subirlos, dependiendo la capacidad de trabajo. Por ejemplo, el maíz... Importamos 6 millones de toneladas de maíz. Con la caída del peso colombiano, que es por el modelo petrolero, se nos duplicó el precio del maíz en Norte América. Debemos tener una política que proteja la producción de agricultores que con ayuda del estado produzca esos 6 millones de toneladas", contó.