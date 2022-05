Es muy alto el déficit que dejó Duque, estamos al borde de quiebra: Petro

Gustavo Petro, candidato presidencial, se prepara para las elecciones 2022 de este domingo 29 de mayo y estuvo en El Debate Decisivo de Caracol Radio y Prisa Media. En esta ocasión, habló de la reforma tributaria y dejó fuertes críticas al actual gobierno de Iván Duque, quien habría dejado un déficit de 83 billones de pesos.

"Me distancio de Federico en este tema porque el déficit que deja Duque es de 83 billones. Es muy alto, estamos al borde de la quiebra. Hay que disminuirlo, se debe hacer una reforma tributaria, no evadirla. Dado las necesidades de gasto social que hemos propuesto, debe ser de cerca de 50 billones de pesos año, por lo que debe ser estructural. Debe ser progresiva, no solo disminuir el déficit. Debe reclamarse de las capas más adineradas de Colombia que hoy no pagan esos impuestos, porque tienen privilegios y excepciones", dijo.

Y agregó: "Llegó el momento que les toca financiar el Estado para salvar la financiación del país. Con lo que había de impuestos en el gobierno Santos, hoy podríamos recuperar 20 billones de pesos. Con la Dian son 10 más, es decir 30. A los dividendos sí podemos ponerle impuestos. La secretaría termina pagando más en un banco por impuestos, que los dueños por los dividendos".

Por otro lado, mencionó que se debe derogar la reforma que se hizo en 2019, en la que se habría 'perdido' 20 billones de pesos por impuestos.

"Este gobierno hizo 2 reformas tributarias, en el 2019 le regaló en impuestos una cuantía que hoy son 20 billones de pesos a los sectores más poderosos de Colombia. Como sabía que había un hueco fiscal, decidió cobrar más impuestos a la comida de las personas. ¿Por qué no derogar la del 2019? Esto tiene ya 20 billones automáticamente y ya existían estas normas y ya tiene buena parte de lo que se propone", argumentó.