“Yo no inspiro nada”: la polémica frase de Fajardo en debate

En medio del debate, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo lanzó una frase diciendo “yo no inspiro nada”, algo que de inmediato causó reacciones en redes sociales; esto lo dijo cuando estaba haciendo énfasis en que al contrario de sus contrincantes, él jamás ha recibido amenazas de muerte, pues anda por la calle en un ‘volanteo’ y no necesita de un Ejército al lado para que lo proteja.

“Yo no inspiro miedo, yo no inspiro rabia, porque yo no creo que el miedo y la rabia sea lo que necesita nuestro país que ya sabe bastante de corruptos, de violentos y precisamente la política que yo represento, es muy distinta… Yo no inspiro nada, yo soy una gran amenaza, soy una gran amenaza por Colombia porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia, no hago pactos con los corruptos, y vamos a llegar a gobernar a Colombia de una manera muy distinta”, afirmo Fajardo en medio del debate.

Por otro lado en medio del espacio, Federico Gutiérrez le preguntó a Gustavo Petro, que si en caso de un eventual Gobierno, extraditaría a Piedad Córdoba si es que Estados Unidos la requiriera y se demostraran todas las pruebas en su contra, a lo que Petro respondió un “si” y luego, se quedó en silencio.

Entre tanto, Fico afirmó que si gana las elecciones invitaría al candidato del Pacto Histórico a la Casa de Nariño, sumado a la cualidad que le reconoció, mirándolo a los ojos.

“Compartimos en que muchas cosas tienen que cambiar. Tenemos es diferencias en la forma en como debemos sacar a la gente de la pobreza; el modelo económico… La discusión no es personal, no llevo rencores, me estaría mortificando aquí”, afirmó Gutierrez a Petro.

Esto se da en medio del debate definitivo de los aspirantes a la presidencia del país, al que únicamente asistieron Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo; Rodolfo Hernández, canceló unas horas antes y no se presentó a este espacio en alianza con Semana, El Tiempo y CityTv.