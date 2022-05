Este lunes el dólar cerró a 3.950,35 pesos

Principales indicadores económicos

24 de mayo de 2022

UVR $ $ 305,2352

PETRÓLEO WTI US$ 110,67

PETRÓLEO Brent US$ 113,66

CAFÉ US$ 2,84

DÓLAR

TRM $ 3.950,35

DÓLAR Casas de cambio compra $ 3.799

DÓLAR Casas de cambio venta $ 3.913

EURO $ 4.210,67

Cálculo no oficial con base en la TRM.

ORO (gr) compra $ 223.520,19

COLCAP 1.482,80

CARBÓN US$ 410,00

USURA MAYO % 29,57

Tasas de interés vigentes para la semana

DTF EFECTIVO ANUAL % 7,01

DTF TRIMESTRE ANTIC. % 6,72

DTF TRIMESTRE VENC. % 6,83

DTF SEMESTRE ANTIC. % 6,66

DTF SEMESTRE VENC. % 6,89