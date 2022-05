Gral. (r) Yuber Armando Aranguren hostigó sexualmente a subalterna: Fiscalía

La Fiscalía acusó ante la Corte Suprema de Justicia al general en retiro Yuber Armando Aranguren Rodríguez por los delitos de acoso sexual e injuria, que habría cometido cuando se desempeñó como comandante de Vigésima Séptima Brigada del Ejército Nacional, en Mocoa (Putumayo).

Según el escrito de acusación, conocido por Caracol Radio, la investigación que lleva el ente acusador tiene un enfoque de género.

El documento de 25 páginas indica que el ex alto oficial, para el año 2018 se habría valido de su superioridad, autoridad y de poder en la institución para, supuestamente, perseguir y hostigar sexualmente una subteniente.

La Fiscalía plasmó apartes de la declaración de la víctima. En el relato aparece lo siguiente:

“Que era una mamacita, que estaba muy buena, que tenía un culo muy rico que se lo quería comer”

“En la formación de la Brigada delante de todo el personal me dijo: las mujeres no van solo por el pipí, sino que detrás del pipí va la billetera ¿Cierto Cabrera? A lo cual toda la brigada se rio y yo quedé en burla porque todos me miraban”

En su momento la víctima reportó los reiterativos acosos ante la Oficina de Género del Ejército Nacional.

Producto de esa situación, el general Aranguren Rodríguez, la removió de su cargo y la trasladó a otra dependencia e incrementó los ataques verbales y denigrantes como represalia por haberlo denunciado.

“Me ordenó que me iba a llevar a un cerro donde queda un repetidor para que baje el nivel de testosterona a los soldados” indica el documento.

Escrito de acusación en contra del general en retiro Yuber Armando Aranguren Rodríguez por los delitos de acoso sexual e injuria / CARACOL RADIO

