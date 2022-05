Lucas Arnau y Mario de Doctor Krápula se agarrón en Twitter por política

El pasado 20 de mayo el cantante de Lucas Arnau publicó una encuesta en Twitter en la que le preguntaba a sus seguidores por cuál de los cuatro candidatos presidenciales votaría para las elecciones de este domingo 29 de mayo.

Entre las opciones estaba Enrique Gómez, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. Y el ganador de esta encuesta fue el candidato del Pacto Histórico, seguido por el exalcalde de Medellín y en tercera posición el ingeniero.

En total la encuesta vía Twitter, Arnau recogió cerca de 100.000 opiniones; para sopresa de muchos, Mario de Doctor Krápula le escribió un comentario a él: "No diré nada, tu encuesta dirá todo".

Al parecer, a Arnau no le gustó para nada el mensaje de Mario, y se extendió en prosa contra el vocalista del la agrupación bogotana:

"¿Y quién le preguntó parcero? Me extraña mucho Mario, cuando me ves en un evento me dices que Luquitas no se que, que te quiero mucho, que peace and love, pero por acá el oportunismo a flor de piel, qué pesar, porque yo siempre pensé que eras un bacan"