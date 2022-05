Ventiladores mecánicos colombianos no entraron en operación

Por lo menos 24 empresas e iniciativas colombianas manifestaron la intención de desarrollar ventiladores mecánicos para solucionar la escasez de estos dispositivos en pleno pico de la pandemia por el coronavirus.

Sin embargo, de acuerdo a las averiguaciones hechas por Caracol Radio, de estas postulaciones, sólo 8 radicaron la documentación ante el Invima para iniciar el desarrollo, de los que 6 presentaron adelantos y finalmente tres tuvieron avances significativos: ION Heat; InnspiraMED y Unisabana Herons, iniciativas que aseguran haberse estancado debido a las tramitología y supuestas barreras en el proceso.

Por un lado, el proyecto ION Heat manifestó que, tras invertir más de 4 mil millones de pesos, aprovechando la capacidad que tienen en la fabricación de maquinaria para exportación, no seguirá con el desarrollo de estos dispositivos porque, el Invima les cambió las condiciones cuando estaban a punto de concluirlo. Algo similar señaló la iniciativa InnspiraMED, aunque dicen que, seguramente les darán otro uso a estos ventiladores mecánicos y Unisabana Herons que ya había superado la primera fase de ensayos clínicos no quiso referirse al respecto, mientras el Invima dice que estos no respondieron a los requerimientos que se les hizo

Hay una cuarta opción, que es la iniciativa Eolo, del Atlántico, la cual después de más de un año, radicó y está pendiente de la respuesta a tres requerimientos que les hizo el Invima. En definitiva, dos años y dos meses después del inicio de la pandemia, aún no hay en Colombia una entidad que pueda fabricar ventiladores mecánicos.