AirFryer: Razones negativas a tener en cuenta antes de comprar

Durante los últimos meses se ha vuelto viral y de moda cocinar por medio de AirFryer, algo que ahorra tiempo, dinero e incluso podría ser más positivo en temas de cuidado al momento de no usar tanto aceite.

Sin embargo, no todo tiene una connotación positiva, por lo que debe tener en cuenta diferentes aspectos al momento de querer adquirir estos productos.

En Caracol Radio le dejamos algunas consideraciones negativa que, si bien no son parte fundamental para no querer comprarla, sí debe tenerlas en cuenta.

Aspectos negativos

El consumo de energía sí es un aspecto a tener en cuenta. Aunque no será de gran gravedad, el incremento sí será visible, pues una estufa gasta mucho menos, especialmente si no es electrica. Por otro lado, el tema de un horno, tendría gastos muy similares.

No es cierto que se pierda al 100% el consumo o uso de aceite. Sí debe poner una pequeña cantidad para mejorar el resultado de la comida, teniendo en cuenta que esto es una presión de aire y funciona incluso como horno, por lo que, si tiene un horno, podría ser un despropósito.

Un tercer tema es lo "saludable". En ocasiones, este producto se vende pensado en volver más saludable y "fit" las comidas. Sin embargo, no todo depende del uso o no del aceite, por lo que frituras y otro tipo de alimentos que no ayudan a la salud, no cambian. Adicional, sopas y algunas verduras no pueden tener su mejor cocción allí.