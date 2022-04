AirFryer: Errores comunes que no se deben cometer con la freidora

Incluso desde antes de pandemia, la Airfryer (freidora de aire) ha sido tendencia en los hogares por su facilidad y ahorro al momento de cocinar. Así como evitar un uso mucho mayor de aceite.

Este producto ayuda a cocinar, freir y disfrutar de comida sin la necesidad de 'bañar' la comida en aceite, y en un tiempo incluso menor. En ocasiones, puede funcionar para hornear el mismo alimento.

Sin embargo, hay errores comunes que las personas están teniendo con estos productos, que se deben evitar si se quiere mejorar la experiencia o incluso no dañar la freidora.

Consejos:

Es importante leer el manual antes y no cometer errores. Uno de ellos es el uso de líquidos y agua para limpiar la freidora. NO se debe introducir agua y conectar la freidora. Es cierto que si bien no 'hace corto' o se daña en el momento, el vapor del agua haría que deje de funcionar a largo plazo.

En su mayoría, las freidoras necesitan aceite, que no es mucho. Por esto, depende el manual, debe ver la cantidad que debe poner al momento de cocinar. Es decir, muy poco o mucho aceite están afectando la vida útil de su producto.

No dejar completar los ciclos es un error común que, aunque al parecer no dañaría la freidora, sí demoraría más el proceso y cocción de su comida.

Mantener conectada la freidora es un consumo innecesario de energia. Por cuidado y ahorro, es mejor mantenerla desconectada de la corriente y solo conectarla al momento de usarla.

Llenar de más la capacidad de la freidora, con alimento, también genera problemas. Es preferible que la use dos veces de ser necesario para mantener las medidas.