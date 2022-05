¿Rodolfo Hernández expropiaría terrenos en caso de ser elegido presidente? /

En medio de una dinámica de 'Sí y No', en el debate presidencial de los temas impopulares, liderado por Caracol Radio, La W y Canal 1 y Noticentro CM&, los candidatos tenían que responder, entre otras, si expropiarían tierras que no estuvieran siendo utilizadas. Tanto Sergio Fajardo como Federico Gutiérrez respondieron que 'No', pero llamativamente el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández utilizó el cartel que decía que 'Sí'.

Por lo mismo, le preguntamos al candidato sobre los motivos que tenía para avalar esa postura, e indicó que "las que no se estén usando, pues hay que ponerles uso. No es expropiar, es comprarlas, a precio comercial. Si no lo utilizan y aquí lo necesitamos, pues entonces las compramos".

Además, aseguró el exmandatario local que "el Estado es un gran comprador; a precio comercial, así como compra carros, edificios y de todo. No es violentar los derechos de propiedad. No. Lo que digo es que si hay una tierra que no tiene utilidad, pues se habla con el dueño para que nos la venda... Si no la quiere vender, pues no se la compramos".