"No pararé mi campaña": Fico tras información sobre supuestas amenazas en su contra

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe y el Partido Conservador alertaran sobre la seguridad del candidato Federico Gutiérrez, el propio aspirante presidencial instó a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes, pero aclaró que esto no impedirá que continúe con su campaña.

"Esa información que la verifiquen los organismos de inteligencia, los organismos del Estado. Yo no pararé mi campaña; voy a seguir yendo a todos los territorios. Aquí yo lo que pido es que se le refuerce la seguridad a la gente que está sometida a esas estructuras criminales, al Clan del Golfo, al ELN y a las disidencias Farc", indicó el exalcalde de Medellín.

Incluso, mientras enfatizaba en que "yo no voy a parar", el candidato criticó que "vamos viendo a qué nivel va llegando la campaña, donde hay vínculos de esos grupos armados con otro candidato, donde empiezan a obligar en muchas zonas que hay que votar por el otro, y no puede aparecer ni un voto por nosotros. La situación se va tornando difícil y compleja, pero yo no voy a parar los recorridos; voy a seguir trabajando en todas las regiones".

Gutiérrez, pese a los pronunciamientos externos, no se había pronunciado sobre esta información previamente. El expresidente Uribe había sido el primero en indicar que "Ojo con la seguridad del dr Federico Gutiérrez, información seria nos llega a quienes hemos sufrido tantos atentados".

Mientras tanto, el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, había advertido que "circulan versiones según las cuales la seguridad de Fico Gutiérrez puede correr peligro durante la campaña electoral. Como en este país todo es posible, las autoridades deben tomar las precauciones indispensables para garantizar su integridad ante posibles atentados. El Partido Conservador espera del gobierno y las fuerzas del orden garantías suficientes para integridad".