Frases de película en el juicio de Johnny Depp

Johnny Depp se divorció en 2017 de la actriz Amber Heard, quien un año después público un artículo de opinión en 'The Washington Post'.

El actor presentó una demanda por difamación contra su exesposa en el 2019, tomando de base el artículo escrito por la actriz. En el 2020 Heard presentó una contrademanda por 100 millones de dólares.

El juicio comenzó en abril del 2022, el cual ha transcurrido en medio de polémicas declaraciones. A continuación le compartimos las frases más impactantes:

"Yo no merecía eso y mis hijos tampoco"

En la declaración en la cual Johnny Depp afirmó que el juicio y el escándalo afectó su carrera también expresó que ni el, ni sus hijos, ni las personas cercanas merecían pasar por esta situación.

"La única persona de la que he abusado en mi vida es de mí mismo"

Johnny Depp fue interrogado por el defensor de Amber Heard, Ben Rottenborn. El abogado habló sobre las grabaciones de audio en las que se evidencian las discusiones del actor con su exesposa, preguntándole al actor si Heard era la única persona para quien su abuso de alcohol había sido un problema.

"No quise revelar que fue la señora Heard la que me lanzó una botella de vodka y luego me cortó el dedo"

Johnny Depp habló sobre el accidente que sufrió en el que se cortó un dedo con vidrios rotos en el 2015, los hechos ocurrieron después que Heard supuestamente le lanzara una botella de vodka. El actor buscó atención médica, pero afirmó en la corte que en ese momento mintió sobre los hechos, asegurando que la lesión se dio tras golpearse con una puerta.

"No quise revelar que fue la señora Heard la que me lanzó una botella de vodka y luego me cortó el dedo", daseguró en su testimonio. "No quería meterla en problemas. Intenté que las cosas fueran lo más pacíficas y fáciles posible para todos", añadió.

"Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo. No merecía eso"

Johnny Depp aseguró que las declaraciones de su exesposa afectaron de manera negativa su trabajo y su carrera sufrió cambios en medio de los señalamientos de abuso. "Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo", dijo Depp.

"Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera"

El actor admitió que entre él y su pareja peleaban frecuentemente, pero fue muy enfático al momento de negar haberla golpeado a ella o a cualquier otra mujer en su vida.