BIME Pro: igualdad de género en la industria musical

Uno de los componentes del encuentro BIME es el BIME Pro que reunió a más de 1.500 profesionales que asistieron a paneles, masterclass, talleres, entre otros eventos para conectar y aprender.

En medio del BIME Pro, se dio un espacio de diferentes paneles enfocados a la igualdad de género en las industrias culturales, en especial en la música. En Caracol Radio, hablamos con algunos de los panelistas quienes nos dieron su opinión frente al puesto que ocupa la mujer en la industria musical.

Ximena Guerrero, directora del Centro Cultural de La Universidad de Los Andes, comentó que la inclusión del género ha incrementado en los últimos diez años, lo que aporta a la diversidad en los grupos de trabajo en las industrias culturales con diferentes miradas. Además, añadió que el diferencial que las mujeres le agregan a sus grupos de trabajo es la conservación de la cultura, la construcción de memoria, la dedicación, la pasión y la entrega que viene junto a la feminidad.

Por otro lado, Claudia Pereira, CEO de Somos Fuego Music Chile, explicó cómo iniciar a trabajar por la igualdad de las mujeres desde las niñas y niños por medio de la educación. Hizo énfasis en que las mujeres que tienen grandes espacios de dirección en la industria deben ser referentes y dar ejemplo de buenas prácticas a través de la fuerza que tiene la música para comunicar.

Finalmente, Bruno Duque, integrante de TuneCore quienes realizaron la encuesta BE THE CHANGE: Women in Music 2022, afirmó que los hombres de la industria pueden trabajar por la igualdad de género desde sus posiciones de poder apoyando a las mujeres y dándoles visibilidad.